El delantero nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, está considerando emprender acciones legales contra su propio club debido a la publicación de un video en TikTok en la que se burlan de él.

En el video, que fue borrado horas después, el club se mofó de su fallo en un lanzamiento penal contra el Bologna en la última jornada de la Serie A.

Además, se compartió otro video que comparaba al jugador con un coco debido a su peinado. Aunque ambos videos fueron eliminados posteriormente.

This was also posted 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/UKsyd4ZmNt

— whestpara (@Marvelwhest1) September 26, 2023