En la semifinal de la Copa América 2015, en el que Chile ganó 2-1 frente a Perú, uno de los protagonistas fue Carlos Zambrano, quien fue expulsado tras patear a Charles Aránguiz.

En el podcast La Fe de Cuto, del exjugador Luis ‘Cuto’ Guadalupe, el defensor recordó el hecho y sostuvo que se arrepiente, pero de no haber golpeado con más fuerza a “El Príncipe”.

“Ya me habían sacado una amarilla por provocar, levanto el pie y me arrepiento de no habérsela puesto bien porque solo lo raspo, se lo hubiera puesto mejor”, confesó Zambrano.

El ex seleccionado peruano afirmó que se arrepiente “porque perjudiqué mucho al grupo por una jugada tonta, porque, si me voy a ir expulsado, me voy a ir bien expulsado. Saqué el pie”.

Ya estaba advertido

El jugador detalló que ya había sido advertido previamente por el juez del partido debido a su actuar. Antes de Aránguiz, también tuvo roces con Arturo Vidal y Alex Sánchez.

“(Con Vidal) nos pusimos cara a cara, me toca la cara, el árbitro me dice ‘deja de provocarlo a él’. (…) A la siguiente jugada viene Alexis Sánchez a encararme, se tira en el área y yo le dije ‘deja de tirarte’ con palabras malas. El árbitro nuevamente me dijo que ‘a la próxima vez que lo provocara, me sacaba otra amarilla’”, cerró.