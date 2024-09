Darío Osorio pierde la cabeza en Dinamarca y es expulsado por descomunal patada a rival en empate del Midtjylland

Darío Osorio volvió a ser protagonista, pero esta vez por motivos negativos en la Superliga de Dinamarca.

En un encuentro que terminó en empate 2-2 entre el Midtjylland y Randers, Osorio fue expulsado tras una fuerte patada a un rival, lo que generó críticas sobre su temperamento en el campo.

Apenas un mes atrás, Osorio estuvo al borde de recibir una tarjeta roja en un partido contra el Slovan Bratislava y fue sustituido, a pesar de ser considerado uno de los mejores jugadores del encuentro. Esta vez, la situación se repitió de manera desafortunada.

La acción que llevó a su expulsión ocurrió a los 65 minutos del partido, cuando el mediocampista disputaba un balón.

Aunque el árbitro no sancionó inicialmente la falta, el VAR revisó la jugada y determinó que la infracción merecía una tarjeta roja directa.

Osorio se despidió del campo antes de que sus compañeros lograran igualar el marcador en un agónico final, con un penal convertido por Aral Simsir en el minuto 90+1′.

A pesar de este tropiezo, el Midtjylland se mantiene en la cima de la Superliga danesa, acumulando 21 puntos tras nueve jornadas.

Sin embargo, la actuación de Osorio ha generado preocupaciones sobre su disciplina y capacidad para controlar su temperamento en momentos críticos.

