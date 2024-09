Osorio se roba las miradas en el viejo continente: UEFA destaca su gol en el empate del Midtjylland en la Europa League

Esta tarde, Darío Osorio deslumbró con un impresionante gol que abrió el marcador para el Midtjylland en la UEFA Europa League, donde el club danés logró un difícil empate contra el Hoffenheim.

El mediocampista nacional hizo su debut en la competición europea con un tanto que dejó boquiabiertos a más de un hincha.

Antes del descanso, Osorio recogió el balón a mitad de campo, controló con precisión y lanzó un disparo potente que dejó al arquero alemán sin opciones.

Este gol llega en un momento crucial para Osorio, quien había sido objeto de críticas tras recibir una tarjeta roja en el último partido de liga contra Randers.

Sin embargo, su actuación hoy levanta los ánimos y reafirma su talento.

La UEFA también destacó la actuación del joven chileno a través de su cuenta de X, resaltando su potencial.

“Osorio, de 20 años, con un remate increíble desde lejos“, publicaron junto a una imagen del jugador celebrando su gol.

