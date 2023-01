(CNN) – El jugador de los Bills de Buffalo, Damar Hamlin, se encuentra en estado crítico luego de sufrir un paro cardíaco en el campo durante el primer cuarto del partido del lunes por la noche entre los Bills y los Bengals de Cincinnati.

Hamlin cayó de espaldas momentos después de levantarse de una tacleada en campo abierto del receptor de los Bengals, Tee Higgins.

“Su ritmo cardíaco se restableció en el campo y fue transferido al Centro Médico (Universidad de Cincinnati) para más pruebas y tratamiento. Actualmente, está sedado y en estado crítico”, dijeron los Bills en un tuit la madrugada de este martes.

Diez segundos después del colapso, los entrenadores del equipo de los Bills estaban atendiendo al jugador. Se llevó una ambulancia al campo en menos de cinco minutos, según muestran las imágenes, y se le administró reanimación cardiopulmonar, según una transmisión de ESPN.

“Hamlin recibió atención médica inmediata en el campo por parte del equipo y personal médico independiente y paramédicos locales. Luego fue transportado a un hospital local donde se encuentra en estado crítico”, dijo la NFL. La liga se negó a proporcionar una actualización o más detalles sobre la condición de Hamlin durante una llamada nocturna con los periodistas.

La NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL acordaron posponer el juego, según el comunicado. El vicepresidente ejecutivo de operaciones de la NFL, Troy Vincent, quien jugó en la liga durante más de una década, sostuvo en la llamada de prensa que ninguno de los entrenadores o jugadores de los equipos pidió seguir jugando.

“Nunca he visto algo así desde que juego”, dijo Vincent. “Entonces, de inmediato, me puse en el lugar de los jugadores. ¿Cómo reanudas el juego después de haber visto un evento tan traumático frente a ti en tiempo real?”.-

Algunos de los compañeros de equipo de Hamlin decidieron quedarse en Cincinnati mientras el resto del equipo viaja de regreso a Buffalo la madrugada de este martes, dijo Vincent.

Aficionados y jugadores de toda la comunidad deportiva expresaron la noche de este lunes un apoyo abrumador para Hamlin.

La Asociación de Jugadores de la NFL tuiteó el lunes por la noche que la organización y “todos en nuestra comunidad están orando por Damar Hamlin”.

El basquetbolista de los Lakers de Los Ángeles, Lebron James, aplaudió la decisión de posponer el partido tras la emergencia médica.

