Este viernes, la piloto Cristina Gutiérrez hizo historia, ya que no solo ganó una de las carreras más difíciles del mundo, sino que también se convirtió en la primera mujer española y la segunda a nivel mundial en triunfar en un Rally Dakar en la categoría Challenger de prototipos ligeros, antes llamada T3.

“Ahora estoy muy feliz, he cumplido un sueño desde que era un bebé (…) ha sido muy emocionante y supongo que lo iré asimilando porque no es fácil de golpe verte ganando. Supongo que cuando levante el trofeo me daré cuenta de lo que acaba de pasar”, comentó a EFS.

En una final de infarto, la española consiguió mantenerse constante durante el prólogo y las 12 etapas de la carrera por las dunas de Arabia Saudita. Por tan solo 26 segundos de ventaja logró consagrarse campeona por sobre el estadounidense Mitchell Guthrie, quien presentó problemas mecánicos al comienzo de la última etapa, instancia que le permitió a Gutiérrez conseguir una ventaja de 25 minutos.

Para la edición 2024, la organización agregó nuevos elementos a la competencia. En este caso, un nuevo formato de etapa el “crono de 48 horas: toque de queda para los motores” que consta en dos días de maratón (antes era solo uno), en la que los corredores ponían a prueba sus limitaciones propias, ya que debían parar los motores (16:00) para reiniciar al día siguiente. Por ende debían acampar, estar sin conexión, etcétera.

Gutiérrez hace historia

A pesar de que este era la última competencia de Gutiérrez en el Dakar por su participación el próximo año en el Ultimate en Dacia, la políto continúa haciendo historia tras convertirse en la primera mujer española y la segunda a nivel mundial en conseguir el título, después de la victoria de la alemana Jutta Kleinschmith en 2001, quien fue profesora de Cristina en esta área.

Con más de cinco competencias de Dakar en el cuerpo y unas luchas que le permitieron quedar en el tercer y cuarto lugar en otras ediciones, la piloto en esta larga carrera demostró que pudo con la adversidad del desierto y los desafíos mecánicos, ganándole incluso al chileno Francisco “Chaleco” López, quien finalizó en el cuarto puesto.

Tras obtener el primer lugar, el próximo año deberá cambiar a la categoría Ultimate, como piloto Dacia en el Dakar 2025 en la categoría reina en coches.