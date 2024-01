(EFE) – El chileno José Ignacio Cornejo (Honda) despojó este martes del liderato de la general al botsuano Ross Branch (Hero) por apenas 75 segundos, al llevarse la cuarta etapa del Dakar.

Cornejo reinó de principio a fin esta corta etapa de 299 kilómetros de especial con un tiempo de 2 horas, 51 minutos y 11 segundos, superando por 2 min y 59 s al estadounidense Ricky Brabec (Honda), que se afianzó en la tercera plaza de la general.

No tuvo rival. El primer ‘waypoint’ fue para Branch por apenas cinco segundos, pero desde ese momento el chileno mostró un ritmo constante y tuvo una marcha más que los demás favoritos a la general.

A la mitad de la etapa ya llevaba minuto y catorce segundos de ventaja sobre Bravec, que a la postre sería su máximo rival, pero Cornejo no tuvo ningún error hasta el final y llegó a la meta no solo como ganador de la etapa, su segunda victoria en este Dakar 2024, sino como líder de la general, lo que empieza a otorgarle el cartel de favorito.

Al pasar la meta, Nacho destacó en declaraciones a ASO que la etapa le había ido muy bien a pesar de haber “perdido algo de tiempo al inicio por unos pequeños errores de navegación”. “Después decidí empujar fuerte y en el ‘refuelling’ me di cuenta de que estaba firmando una buena etapa“, incidió el chileno, contento con su “andar” y con la navegación.

En contraparte, su compatriota Pablo Quintanilla tiró al traste la gran etapa de este lunes -en la que una penalización por exceso de velocidad le apeó de la victoria- y perdió un total de 18 minutos y 39 segundos respecto a Cornejo, lo que le complica la general, en la que ha bajado hasta la séptima posición a más de 31 minutos del líder.

