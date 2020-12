Curicó Unido comunicó tres nuevos casos de COVID-19 en su plantel y suspendió el entrenamiento programado para esta jornada.

A través de un comunicado, el equipo de la Región del Maule aclaró que “esta información ya fue entregada a la Seremi de Salud del Maule, la que evaluará los posibles contactos estrechos”.

Asimismo, indicaron que “los afectados se encuentran aislados, con leves síntomas y en buenas condiciones de salud”.

Lee también: “Te admiro mucho”: Pelé felicita a Messi por igualar su récord histórico de goles en un mismo club

Curicó Unido tiene confirmado 11 casos positivos. En tanto, La Calera cuenta con 12 casos positivos de COVID-19.

Al respecto, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) solicitó que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) publique los resultados de los PCR a los que se sometió Curicó Unido luego de su encuentro con Huachipato.

Desde Sifup indicaron que “sería prudente conocer de parte de las autoridades sanitarias y de la ANFP los resultados de los PCR al plantel de Curicó tras el duelo con Huachipato. Si hay nuevos casos, se debe suspender ya el próximo duelo del cuadro de la región del Maule e ir a cuarentena”.

Lee también: Christiane Endler no ganó el premio The Best a la mejor arquera

En tanto, Curicó Unido tiene programado para este lunes 21 de diciembre su duelo con Unión Española por la 25ª fecha del Campeonato Nacional.