Tras la derrota de Croacia frente a Argentina en las semifinales del Mundial de Qatar 2022, varios jugadores croatas, entre ellos el centrocampista Luka Modric, no dudaron en lanzarse contra el árbitro del partido, Daniele Orsato, por los cobros que realizó.

Modric, el emblema del equipo, aseguró que “estábamos bien, controlando el partido y este córner que no nos da el árbitro y el penal, que para mí no era, lo cambia todo”.

Es que Orsato cobró una falta cometida por el arquero, Dominik Livaković, en el área sobre Julián Álvarez y Lionel Messi, lo que provocó que el equipo albiceleste cambiara el marcador, anotando un gol por penal a los 34 minutos.

Pese a que los jugadores croatas reclamaron que no hubo tal infracción y que en la jugada previa se debió cobrar córner en favor de ellos, el árbitro se mantuvo firme en su decisión. Tampoco hubo llamado del VAR.

Modric continuó con las críticas asegurando que “el jugador argentino tira y choca contra nuestro portero, va a por él, no puedo creer que pitara ese penal. Este árbitro es uno de los peores que conozco. No es solo por este partido, me ha pitado muchas veces y nunca tengo buenos recuerdos de él. Es un desastre“, agregó.

Mateo Kovacic fue otro jugador que expresó su descontento con el resultado final del partido y, en la misma línea, dijo: “Perdimos por un penal, pero es lo que hay. Nunca hablo de los árbitros, pero son errores capitales y nos costó la derrota. Messi estuvo fenomenal, hay que felicitarlo. Sin embargo, peleamos y nos cobraron ese penal ridículo”.

El centrocampista Lovro Majer también dijo que “es una tontería comentar y quejarse de algunas situaciones, aunque fue córner antes del penal y tampoco fue penal. Hubo cansancio, pero ese penal nos mató”.