El volante del equipo español Villareal Dani Parejo hizo noticia este jueves luego de sumar una crítica más al delantero de Real Madrid Vinicius Jr. por su reacción ante los insultos raciales que ha recibido en los distintos estadios de la región.

A pesar de que señaló en un principio que Vinícius le parece un jugador extraordinario con unas condiciones impresionantes, también sinceró que le es difícil ponerse en su lugar.

El mediocampista contó que su experiencia personal le ha enseñado que un jugador no debe escuchar lo que diga el resto, sobre todo si se trata de cosas negativas.

“Yo he mandado a tomar por culo a -José Luis- Gayá y él a mí y he compartido habitación con él. Después nos íbamos a cenar y no había ningún problema. Lo que pasa es que Vinicius parece que está en todas“, dijo.

Luego agregó que él cree que esto se trata de “un aprendizaje que Vini debería trabajar, porque cuando juegas en el Real Madrid hay un ambiente especial en todos los campos y siempre se meten con los futbolistas“.

El volante español, que fue formado en el Real Madrid, recordó vivencias propias: “Yo he ido a campos por ahí y me llaman borracho o cualquier cosa y yo no me encaro con la gente, no hago gestos. Eso sobra. El futbolista debe estar por encima de eso y creo que en determinados comportamientos se equivoca“.

Anteriormente, el exarquero e ídolo de Paraguay, José Luis Chilavert escribió en su cuenta de X: “Pan y Circo. El primero que insulta y ataca a los rivales es él. Que no sea maricón, el fútbol es para hombres”.