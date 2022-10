(TNT Sports) – Luego de la celebración por la corona 33, Esteban Pavez realizó una fuerte crítica a la dirigencia de Colo Colo por las renovaciones en el plantel para la próxima temporada, donde el Cacique competirá nuevamente en la Copa Libertadores.

“Obviamente es complicado ya que hay muchos jugadores que están a punto de partir, de no renovar, son muy pegados a uno, pero no es una decisión de uno”, comenzó diciendo el volante.

Asimismo, planteó que “Colo Colo en ese aspecto no ha hecho bien las cosas. No es posible que jugadores que son titulares no estén renovados, que salieron campeones, mínimo un año antes y no estar esperando hasta el último”.

“Eso no se hace, pero bueno, hay cosas que corregir como todos. Es un llamado de atención a la parte dirigencial porque son cosas que no pueden volver a ocurrir”, agregó.

En esa línea, Pavez se refirió particularmente a la situación del capitán del cuadro albo: “Yo no sé si en el mundo ha pasado lo que pasó con Gabi Suazo que es el capitán de Colo Colo, de los mejores jugadores del fútbol chileno y se va libre. Son cosas que realmente uno no entiende, ojalá que tomen un mea culpa y que no vuelva a pasar más”.

Por último, abordó la continuidad del técnico Gustavo Quinteros y señaló que “el profe es muy importante. Es una persona muy seria, buen técnico y creo que todos queremos que él siga”.

