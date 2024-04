Tras su gran paso por las semifinales en el ATP 250 de Estoril, el tenista chileno Cristian Garín (106°) debutó en el ATP 250 de Múnich y lo hizo venciendo al alemán Dominik Koepfer (54°) por 7-6 (3) y 6-3.

En una hora y 38 minutos, el chileno se impuso frente a Koepfer. A pesar de un parejo primer set, el n° 3 de Chile logró definir el partido con un tie break.

Durante el segundo set, Garín demostró su dominio del juego y logró diferenciar el partido a su favor.

2019 Champ up and running 🏃@Garin_Cris defeats the 7th seed Dominik Koepfer 7-6 6-3 to advance to round 2👏#BMWOpen pic.twitter.com/xmmFMm7uwY

— Tennis TV (@TennisTV) April 16, 2024