Este miércoles, el tenista chileno Cristian Garín (112°) venció al austriaco Jurij Rodionov (119°) por 7-6 (3) y 7-5 en una ronda interminable del ATP 250 en Estoril, Portugal.

“Gago” pasó a octavos de final contra todo pronóstico, ya que el partido que comenzó el lunes tuvo que ser suspendido en dos oportunidades debido a las fuertes lluvias.

A pesar de las dificultades, el nortino jugó con determinación y a los 10 minutos de juego logró demostrar una significativa ventaja por sobre Rodionov.

El próximo desafío de Garín será contra el vencedor del partido de Arthur Fils (37°) y Joao Sousa (272°).

