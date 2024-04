El chileno Cristian Garín (112°) lo consiguió otra vez y en esta ocasión lo hizo venciendo por 2-6, 6-4 y 6-4 al francés Arthur Fils (37°) en el ATP 250 en Estoril, Portugal.

El Tanque logró pasar a cuartos de final -después de casi un año sin haber llegado a esta etapa en el ATP- en un duro partido de más de dos horas contra el francés, quien ocupa el quinto lugar en el torneo.

Fantastic match!

Cristian Garin plays some incredible tennis to beat Arthur Fils 2-6, 6-4, 6-4 and reach the QFs here in Estoril.

He will face Nuno Borges tomorrow! pic.twitter.com/eScAPqQaHc

— Millennium #EstorilOpen (@EstorilOpen) April 4, 2024