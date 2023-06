(EFE) – Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid, salió al paso decepcionado de la versión dada por el seleccionador de Bélgica, Domenico Tedesco, sobre su salida de la concentración tras el partido contra Austria, que se debió a un problema en una rodilla y no al sentirse molesto por no haber sido capitán en dicho encuentro.

En un comunicado, Courtois, que jugó su partido 100 con los Diablos Rojos ante el cuadro centroeuropeo, admitió que le sorprendió escuchar al técnico en la rueda de prensa previa del partido contra Estonia, en la que aseguró que hizo “un relato parcial y subjetivo de una conversación privada” que mantuvieron.

“Quiero dejar claro que no es la primera ni la última vez que hablo con un entrenador de temas relacionados con un vestuario, pero sí es la primera vez que alguien decide contarlo públicamente. Estoy profundamente decepcionado por ello, pero quiero dejar claro que las apreciaciones del seleccionador no se ajustan a la realidad”, indica el portero mdridista.

Tedesco declaró que estaba sorprendido por la marcha de Courtois y explicó que en marzo decidieron que Kevin de Bruyne sería capitán y Lukaku y Courtois en igualdad de condiciones los vicecapitanes, y que hablaron que el delantero llevaría el brazalete ante Austria y el portero ante Estonia.

Así mismo, apuntó que tras el choque del pasado fin de semana el meta le dijo que estaba molesto y se iría, y que después de todo esto tendrá que hablar próximamente con el madridista. “Para mí nada ha cambiado, pero tomó una decisión difícil”, agregó el técnico, quien insistió en que le aprecia como portero y persona y tiene una buena relación.

Courtois explica que en dicha conversación le pidió “no un beneficio directo, sino que explicara y tomara decisiones para evitar situaciones que en el pasado nos han perjudicado, buscando siempre el beneficio general. Ser o no ser capitán de la selección no es un capricho ni una decisión al azar, debe ser su decisión y eso es lo que intenté transmitirle. Desgraciadamente, no conseguí mi propósito”, apuntó.

“Insisto en que en ningún caso he exigido nada y que he hablado con mi compañero Romelu Lukaku para aclarar cualquier circunstancia relacionada con esta situación”, manifestó Courtois, que también quiere dejar claro que no ha tenido “ninguna discusión sobre un tema similar con ningún compañero de equipo, como se ha afirmado”.

Así mismo, puntualizó que se sometió “a una revisión por un problema en la rodilla derecha”. “El equipo médico de mi club y de la selección nacional estuvieron en contacto y revisaron todo el material correspondiente para tomar la decisión de abandonar la concentración“, finalizó Courtois.