(TNT Sports) – Universidad de Chile recibió a Universidad Católica en el Estadio Santa Laura para darle vida a una nueva edición del Clásico Universitario. En el marco de la ida de los cuartos de final de la Copa Chile Easy, uno de los duelos más tradicionales del fútbol chileno acaparaba la atención de la jornada dominical.

Los azules querían borrar la imagen del último apronte entre ambas escuadras (una goleada 0-3 sufrida en el regreso al Estadio Nacional), mientras que el tetracampeón del fútbol chileno quería ratificar la superioridad que existe entre ambos planteles. Sin embargo, el duelo comenzó muy diferente a como se esperaba.

El combinado que adiestra Sebastián Miranda salió al recinto de Independencia con muchas ganas de quedarse con el encuentro y presionó con todo. Tanto así que a los once minutos llegó el premio para los locales. Un horror en la salida de Matías Dituro terminó en los pies de Cristian Palacios, quien dejó atrás la mala racha goleadora y ponía el 1-0 transitorio.

La conquista dejó muy aturdido a los “cruzados”, quienes no encontraban respuestas en la cancha. Pero los cisterninos no lograron aprovechar este momento. A medida que avanzó la primera parte la escuadra de Ariel Holan impuso sus términos y logró hacerse con el control del balón. Más no así del juego, ya que no logró graficarlo en el marcador.

Lee también: Directo al campeonato de Ascenso 2023: San Marcos de Arica se coronó campeón de la Segunda División

Ya en el final de los primeros 45 minutos, César Pinares aprovechó un error de la defensa y quedó sólo de cara a la portería que defendió el debutante Martín Parra. No obstante, el físico no lo acompañó y no pudo finalizar la jugada por un tirón que lo hizo detener su carrera. Con esta jugada se fueron al descanso.

El segundo tiempo mantuvo el control de los dirigidos por Holan. La UC salió en busca del empate y buscó por todas las vías la conquista. El control del balón seguía siendo para los de Las Condes, aunque sin mayores opciones de gol. ¿El mérito? El gran planteamiento defensivo de los de La Cisterna.

A medida que avanzaban los minutos el panorama era el mismo: la Católica tenía la pelota en la salida, pero la U los esperó siempre con solidez. Y mediante el contragolpe llevó mucho peligro a la portería de Matías Dituro, quien se repuso rápidamente del error y aportó con salvadas espectaculares para dejar el arco en cero.

De ahí en más, el trámite no se movió y terminó en alegría para Universidad de Chile, que logra su primera victoria en los clásicos que ha disputado en la temporada. Universidad Católica, en tanto, tiene mucho que mejorar y buscará revertir la llave a mediados de semana (miércoles 19:00 horas en estadio por confirmar).

¡Lo mejor del fútbol chileno está en ESTADIO TNT Sports! Míralo en tu celular, smart TV, tablet y notebook. ¡Suscríbete ahora!