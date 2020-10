El camino a Qatar 2022 en Latinoamérica comenzó con una gran polémica y su protagonista no es otro que Chile. El penal no cobrado en el debut de la Roja ante Uruguay sigue dando qué hablar y no parece que la situación se acabe pronto.

Todo ocurrió al minuto 87 cuando Víctor Dávila lanzó un centro que tocó la mano de Sebastián Coates, interponiéndose en la trayectoria de la pelota en el área uruguaya. El hecho no fue sancionado por el árbitro Eber Aquino, aún tras la revisión del VAR.

Sin embargo, un nuevo actor se sumó a la discusión, ya que este sábado la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) compartió el registro del diálogo entre el juez del encuentro, el paraguayo Eber Aquino, y sus asistentes en el VAR.

“Yo veo que impacta en la mano, pero está en una posición natural, yo no veo que amplía el volumen del cuerpo”, fue una de las conclusiones de los operadores de video, quienes decidieron no sancionar la acción.

Finalmente, se le dio el pase al árbitro para seguir adelante con el encuentro, lo que terminó en que Maximiliano Gómez decretara el 2-1 definitivo en el tiempo de adición.