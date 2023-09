Chile debutó en la décima edición de la Copa del Mundo de Rugby 2023 enfrentando a Japón en Toulouse, Francia, en un partido que finalizó con una victoria para los japoneses por 42-12.

La selección chilena de rugby, comandada por Pablo Lemoine, se enfrentó este domingo 10 de septiembre a las 8:00 horas de Chile ante Japón, por el Grupo D.

A pesar de la derrota, el equipo chileno, conocido como los “Cóndores”, dejó una impresión positiva en su primer partido en un torneo de esta magnitud.

Ello, considerando que su rival, Japón, llegó a los cuartos de final en la Copa del Mundo anterior.

