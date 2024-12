“Como lo prometí”: Marcelo Salas brilló junto a históricos de River Plate en el Duelo de Leyendas

"Me sentí muy contento y muy tranquilo en el partido. Fue un gusto jugar nuevamente con mis compañeros y vestir otra vez esta camiseta", manifestó el histórico delantero tras el amistoso contra Colo Colo.

Al igual que en sus tiempos de gloria, Marcelo Salas marcó uno de los goles que le otorgó la victoria a River Plate en el partido contra Colo Colo por el Duelo de Leyendas.

Tras un centro de Matías Abelairas, el matador hizo el primer tanto en el minuto 55, y lo hizo con su clásico festejo, con el dedo índice hacia el cielo y con una rodilla en el suelo. El gesto, de todos modos, provocó algunas pifias de los hinchas colocolinos.

El empate llegó al 69′, con un gol de Manuel Neira. Sin embargo, a los 79′ un autogol de David Henríquez marcó el 2-1 en favor del equipo millonario.

Finalizado el encuentro, el histórico delantero de Universidad de Chile manifestó a TNT Sports: “Me sentí muy contento y muy tranquilo en el partido. Fue un gusto jugar nuevamente con mis compañeros y vestir otra vez esta camiseta”.

Y más tarde replicó una historia de Instagram de su hija Catalina, junto a la frase: “Como lo prometí!!!”.

También subió otra historia con la frase: “Disfrutando nuevamente en una cancha junto a mis amigos de mi querido River Plate”.

El matador también comentó al citado medio que entrena prácticamente “todos los días, pero fútbol no jugaba desde marzo en una actividad en el Estadio Nacional. Ahí entré un rato y después no jugué nunca más. Estoy jugando súper poco, pero preocupándome más de mantener la parte muscular para la vejez que se viene después. Pero hoy me sentí muy cómodo, no me molestó la rodilla”.