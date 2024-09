“Cómo le vas a decir huevón a tu entrenador”: Ruggeri arremete contra Arturo Vidal tras dichos a Gareca

El ex jugador y amigo de Ricardo Gareca tuvo duras palabras para el "King" luego que increpara en duros términos al técnico de la selección chilena.

Siguen las repercusiones tras la categórica derrota de la selección chilena ante su par argentino por 3 a 0, la cual dejó a Chile en la parte baja de la tabla de las clasificatorias.

Tras el encuentro, quien sacó la voz fue Arturo Vidal. El histórico de la selección -quien no fue considerado por el técnico Ricardo Gareca para esta fecha- tuvo duras palabras contra el entrenador.

“¡Este huevón no ve la Libertadores! Parece que sólo ve los partidos del fútbol argentino“, aseguró Vidal a través de su canal de Kick.

Además, señaló que Gareca “tiene que dejar de inventar. Si el fútbol es muy sencillo”.

La respuesta de Ruggeri contra Vidal por sus dichos contra Gareca

Sus palabras hicieron eco al otro lado de la cordillera. En el programa ESPN F90, un histórico de la selección argentina tuvo duras palabras contra el “King”. Óscar Ruggeri se refirió a sus dichos sobre Gareca, quien también es uno de sus mejores amigos ligados al fúbtol.

“Dios mío. El flaco llegó hace dos meses. Estas son declaraciones porque no lo llamó, lógico“, partió comentando el campeón del mundo en 1986.

Además, Ruggeri aseguró que “a mi amigo lo voy a defender siempre. Este (refiriéndose a Vidal) qué me importa, con ese coso en la cabeza“.

“Más allá de las cosas que le puede decir a Gareca, no puede dirigirse así al entrenador de la selección de su país. Es un jugador en actividad, todavía no está afuera. Puede ser convocado“, recalcó el ex defensor de Vélez Sarsfield.

En esa misma línea, sentenció que “¿cómo le vas a decir huevón a tu entrenador? Nosotros anda a decirle huevón a Bilardo“.