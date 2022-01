Dentro de poco más de 10 meses, los mejores jugadores de fútbol del mundo acudirán a Qatar para disputar la Copa del Mundo y las entradas ya se han puesto a disposición del público en general.

Los precios varían en función del partido y de la categoría de asiento que se elija, y para la final oscilan entre US$ 604 dólares y US$ 1.600.

Puede parecer un precio elevado, pero, en comparación, algunas entradas oficiales para el Super Bowl de este año cuestan a partir de US$ 5.950.

“Esta es una Copa Mundial de la FIFA para Qatar, la región y el mundo, y los productos lanzados hoy (por este miércoles) reflejan el objetivo de la FIFA de llevar el deporte rey al mayor número posible de aficionados en todo el mundo”, declaró la Secretaria General de la FIFA, Fatma Samoura.

Los residentes qataríes se beneficiarán de entradas subvencionadas, con precios a partir de poco menos de US$ 11 para los asientos exclusivos de categoría 4, en un intento de llenar los estadios para el torneo.

También habrá entradas accesibles más baratas para los discapacitados.

Los aficionados también podrán adquirir paquetes para seguir a su equipo elegido durante todo el torneo, así como comprar varias entradas para diferentes partidos en el mismo estadio.

La FIFA explicó que los visitantes deben seguir los consejos de viaje de las autoridades qataríes y que las últimas medidas de COVID-19 se comunicarán antes del torneo.

“Será un festival de fútbol en el que los aficionados experimentarán la rica cultura e historia de la región a través de la plataforma del fútbol en estadios de primera categoría, y esperamos reunir a personas de diferentes culturas para que vivan el fútbol en la Copa Mundial de la FIFA“, añadió Samoura.

Your chance to be there starts now! 🎟 🏆 #WorldCup

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 19, 2022