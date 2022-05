(TNT Sports) – Luego de ganar los dos primeros duelos del Grupo F, Colo Colo perdió con River Plate tanto en Santiago como en Buenos Aires y sólo pudo igualar en Perú, por lo que el último partido de la fase indicaba que para clasificar junto a los “Millonarios”, el equipo de Gustavo Quinteros debía ganar si quería estar entre los 16 mejores equipos del continente.

Recién a los tres minutos de juego Silvio Romero anotó la apertura de la cuenta para la visita y con eso el primer golpe para el equipo albo, quien a través de Moises recibió la segunda estocada a los 25′.

Los albos no podían reaccionar y crearon poco peligro para los brasileños que a esa altura comenzaron a manejar el encuentro a su antojo, pero el descuento de Juan Martín Lucero en el tiempo adicional le entregó esperanza al líder del torneo nacional que no pudo contar con el apoyo de su público.

Un silente Monumental fue testigo de la expulsión de Jeyson Rojas a los seis minutos del complemento por cortar un avance cuando el delantero se aprestaba para enfrentar a Brayan Cortés. El tiro libre posterior no causó peligro, pero sí lo hizo nuevamente Moises y Yago Picachu, que en apenas siete minutos dejaron el marcador 4-1 para Fortaleza y una clasificación prácticamente asegurada.

Bruno Gutiérrez por César Fuentes y Vicente Pizarro por un lesionado Gabriel Suazo fueron las modificaciones que implementó Quinteros y que le otorgaron llegar a dos nuevos descuentos, primero a través de de un cabezazo en contra de Brayan Ceballos y un tiro de Leonardo Gil en el minuto 80.

Así los últimos instantes se disputaron con una gran intensidad a pesar de la desventaja numérica para Colo Colo, quien a pesar de ponerse nuevamente a sólo dos goles de la clasificación no pudo lograr el principal objetivo de la temporada.

Marcos Bolados por el ex Rosario Central fue el último cambio de Colo Colo cuando el partido expiraba. El ex U. Católica realizó una buena jugada por derecha con Pablo Solari, pero Lucero no pudo igualar en una inmejorable posición donde incluso pudo haber tocado para algún compañero luego de que su primer intento fuera detenido por la defensa.

El marcador final dejó un 4-3 en favor de Fortaleza y el Cacique con siete unidades clasificó a la Copa Sudamericana.