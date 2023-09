(TNT Sports) – Colo Colo recibió en el Estadio Monumental (Macul) al superlíder del Campeonato Betsson, Cobresal, por la Fecha 24. Los mineros mantenían un invicto de 15 partidos sin saber de derrotas por el torneo local, su última caída fue el 29 de abril cuando perdieron por la cuenta mínima frente a Audax Italiano. Sin embargo, esta marca se rompió y con la presencia de Arturo Vidal desde las gradas.

Los albos necesitaban de manera urgente sumar de a tres frente a los dirigidos por Gustavo Huerta para poder recortar distancias en la tabla de posiciones y poder tener la opción de seguir con vida en la lucha por el título, algo que lo hicieron de manera contundente con una goleada.

El partido

En los primeros 45 minutos, los pupilos de Gustavo Quinteros hicieron ver muy feo a la visita, y es que se vio uno de los peores tiempos de los forasteros en lo que va de campeonato. Esto no solo se vio reflejado en el juego, sino que también en el marcador, puesto que al término de la primera mitad se fueron con cuatro goles al descanso, gracias a un doblete de Damián Pizarro y de César Fuentes.

Un dato no menor del Corralero es que el volante no marcaba un doblete desde el 1 de noviembre de 2015, cuando defendiendo los colores de la Universidad Católica le marcó por duplicado a este mismo rival en el triunfo Cruzado por 5-2 en calidad de visitante. Desde esa misma fecha que no les anotaban cinco tantos.

El panorama no cambió mucho en el segundo tiempo, ya que a los 51 minutos anotó Vicente Pizarro gracias a un desvío de los defensas visitantes. La situación siguió empeorando para los de El Salvador y es que a los 66′ llegó el autogol de Marcelo Jorquera y con ello le daba el set y partido para los albos en el Monumental.

El golpe de gracia lo dio Diego Céspedes a los 72′, ya que se fue expulsado por doble amarilla debido a una fuerte patada a Pablo Parra.

La última vez que los albos anotaron seis goles en un partido válido por el campeonato nacional fue en los cuartos de final ida del Clausura 2011 frente a Deportes La Serena. Los autores de los tantos corrieron por cuenta de Roberto “Pájaro” Gutiérrez, Carlos Muñoz y los dobletes de Esteban Paredes y Lucas Wilchez.