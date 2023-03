(TNT Sports-CNN Chile) – Jordhy Thompson, joven que irrumpió con gran nivel en Colo Colo, está en el centro de la polémica luego de que en las últimas horas se viralizaran en redes sociales unos videos donde aparecería el futbolista agrediendo a una mujer en una discoteque con un golpe de puño en la cara.

Hasta el momento, el jugador del “Cacique” no se ha expresado públicamente por el hecho, sin embargo, Colo Colo rompió el silencio y el club se manifestó al respecto mediante un comunicado.

¡Disfruta lo mejor de nuestro fútbol en ESTADIO TNT Sports! Míralo en tu celular, smart tv, tablet y notebook. Suscríbete ahora.

“Colo Colo lamenta y condena los hechos de violencia de nuestro jugador Jordhy Thompson. El futbolista, que actualmente reside en la Casa Alba, se encuentra con una asesoría especial y frente a los graves hechos se ha determinado una intervención de profesionales especializados para que este tipo de situaciones no se repitan”.

Además, dicho documento también señala que el jugador será apartado del plantel: “Se mantendrá alejado de las actividades del primer equipo por el tiempo que los especialistas determinen adecuado“.

Asimismo, la Comisión de Género del club también condenó el hecho: “Repudiamos el caso de violencia en el que se ve envuelto Jordhy Thompson. Pedimos que se detenga la viralización del video a menos que la mujer que aparece en él decida compartirlo, ya que, su imagen se ve expuesta y menoscabada”.

“Pedimos que sea apartado del plantel. Estas conductas son impresentables, pues no van de la mano de la legislación chilena e internacional en torno a la erradicación de la violencia de género. No representa los valores de Arellano y no es el camino que queremos seguir como el equipo de todas y todos”, finalizó.

“Esto se hace especialmente grave cuando quienes lo hacen son figuras públicas”

Al respecto, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, condenó la agresión del jugador de Colo Colo. “Como Ministerio de la Mujer rechazamos cualquier forma de violencia”, expresó en conversación con Mega.

“Esto se hace especialmente grave cuando quienes lo hacen son figuras públicas y que sobre todo tienen un gran impacto en la formación de tantos niños, niñas y jóvenes que los ven como roles a seguir”, señaló.

Asimismo, también hizo un llamado a “los clubes, a las sociedades anónimas y a las hinchadas a que nos ayuden también en esta tarea que tenemos como Ministerio para erradicar la violencia contra las mujeres“.