(CNN) – El ex jugador de la NFL y analista de ESPN, Ryan Clark, describió el colapso del jugador de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, en el campo como el lado “extremadamente feo” del fútbol.

Hamlin sufrió un paro cardíaco y colapsó durante el partido de los Bills contra los Cincinnati Bengals el lunes. Su ritmo cardíaco se restableció en el campo, según los Bills, y permanece en una “condición crítica” en un hospital de Cincinnati.

“Esta noche pudimos ver un lado del fútbol que es extremadamente feo“, le dijo Clark a ESPN. “Un lado del fútbol que nadie quiere ver o nunca quiere admitir que existe”.

El juego se pospuso más tarde con los jugadores de ambos equipos visiblemente angustiados tras el incidente.

“Se trata de Damar Hamlin. Se trataba de un joven de 24 años que vivía su sueño… y ahora lucha por su vida”, agregó Clark.

A los 10 segundos del colapso de Hamlin, los entrenadores del equipo de los Bills lo estaban tratando. Una ambulancia estuvo en el campo en menos de cinco minutos, según muestran las imágenes, y le dieron resucitación cardiopulmonar, según una transmisión de ESPN.

“Cuando Damar Hamlin cae al césped, y cuando ves que el personal médico corre hacia el campo, y ambos equipos están en el campo, te das cuenta de que esto no es normal. Te das cuenta de que esto no es solo fútbol“, le dijo a ESPN Clark, quien una vez colapsó durante un juego en 2007 mientras jugaba para los Pittsburgh Steelers.

Clark tuvo una complicación con un rasgo de células falciformes y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital. Finalmente, le extirparon el bazo y la vesícula biliar, lo que lo obligó a perderse el resto de la temporada antes de recuperarse por completo. Luego se convirtió en analista de ESPN en la NFL y MMA.

“Me enfrenté a esto antes y vi a mis compañeros de equipo, durante días, venir a mi cama de hospital y simplemente llorar. Hice que me llamaran y me dijeran que no creían que lo lograría”, recordó Clark en la transmisión en vivo de ESPN.

Clark terminó haciendo un llamado a todos en la fraternidad del fútbol, ​​expertos y fanáticos por igual, para que tengan más compasión por los jugadores que se arriesgan por el entretenimiento de los demás.

“Entonces, la próxima vez que nos enojemos con nuestro jugador favorito del Fantasy Football, o que estemos molestos porque el tipo de nuestro equipo no hace la jugada, y decimos que no vale nada y decimos ‘tienes que hacer todo este dinero’, debemos recordar que estos muchachos están arriesgando sus vidas para vivir este sueño“.

El análisis de Clark sobre lo que le sucedió a Hamlin ha sido ampliamente elogiado en las redes sociales.

“Estoy asombrado por lo bien que Scott Van Pelt y Ryan Clark están manejando esto. No es exactamente una tarea fácil, y están brillando. Perspectiva, clase, honestidad, emoción, todo”, escribió el periodista deportivo Jason Mackey en Twitter, mientras que el excronista deportivo Matt Lindner dijo que el manejo de la cobertura por parte de los dos anfitriones se “enseñará en las clases de periodismo en los años venideros”.

Mientras tanto, el exjugador de la NFL Dante Stallworth le dijo a CNN que la NFL es un “deporte brutal”.

“Creo que la gente olvida eso”, dijo Dante Stallworth, quien señaló que la “madre de Hamlin estaba allí presenciando esto con sus propios ojos”.

“A veces ven a los jugadores más como mercancías, especialmente con el Fantasy Football”, agregó Stallworth. “A veces nos olvidamos del lado humano, que estos jugadores son en realidad seres humanos y tienen familias y tienen esposas e hijos”.

Stallworth también elogió la decisión de cancelar el juego, algo que dijo que no habría sucedido en su día.

“Hace cinco, 10 años, el juego probablemente se habría reanudado”, dijo. “La mitad de los jugadores en el campo lloraban, los jugadores de los Bengals lloraban… Ver las reacciones de los jugadores, aunque no podíamos ver lo que estaba pasando, me contó la historia de todo lo que sucedía en el campo”.