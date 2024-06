Comité Olímpico Internacional creará los Juegos Olímpicos de los eSports

El pasado viernes, el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional (COI) anunció la creación de los primeros Juegos Olímpicos de eSports para el próximo mes.

El organismo comunicó que cuando las autoridades se reúnan en París 2024, buscará que sus miembros aprueben esta propuesta que ya está en “conversaciones avanzadas con un posible anfitrión”.

El presidente del COI, Thomas Bach, expresó que con la creación de estos JJ.OO. eSports se está dando “un gran paso adelante para seguir el ritmo de la revolución digital”.

IOC President Thomas Bach announces that the Executive Board has proposed the creation of ‘Olympic Esports Games’ to the 142nd IOC Session.

The IOC Members will vote on this proposal at the Session during the Olympic Games Paris 2024. pic.twitter.com/lIBUCxm2kK

— IOC MEDIA (@iocmedia) June 14, 2024