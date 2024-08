Billie Eilish, Red Hot Chili Peppers y Snoop Dogg estarán en la clausura de París 2024: ¿A qué hora y donde ver la ceremonia?

Tras 19 días de intensas competencias, los Juegos Olímpicos de París 2024 llegarán a su final durante esta jornada, la que estará marcada por una ceremonia de clausura.

El director del evento es Thomas Jolly, quien también se encargó de la apertura. “Records” es el nombre que recibe el espectáculo de hoy, donde participarán más de 100 artistas.

Luego de las actuaciones inaugurales de Celine Dion, Lady Gaga y Gojira, hay altas expectativas puestas en el evento.

En esta ocasión, Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish, Snoop Dogg y Her serán los encargados de musicalizar la velada.

Tanto la banda como los cantantes son estadounidenses, un detalle que buscaría simbolizar el traspaso de la organización del evento deportivo a Los Ángeles, donde se realizarán los próximos juegos en 2028.

Ain’t no party like a West Coast party😎

IT’S OFFICIAL. Tune in tomorrow to watch the LA28 Handover Celebration at 7pm EST/PST on @NBCOlympics & @peacock. #NextUpLA28

Read the full press release here – https://t.co/EdGh3QLOcP pic.twitter.com/8KQdFooEES

— LA28 (@LA28) August 11, 2024