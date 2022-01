El club inglés Watford, donde milita el defensor central chileno Francisco Sierralta, destituyó este lunes al entrenador italiano Claudio Ranieri por el opaco andar del club en la Premier League.

Ranieri fue anunciado el pasado 4 de octubre como el nuevo director técnico del Watford, tomando el lugar del español Xisco Muñoz. Sin embargo, el italiano no pudo subir el rendimiento del primer equipo al solo sumar dos victorias en 14 encuentros dirigidos.

Lee también: Universidad Católica oficializó el fichaje del arquero argentino Nicolás Peranic

Además, los londinenses han perdido ocho de los últimos nueves encuentros y solo han empatado uno, ante el Newcastle United.

El conjunto de Sierralta se ubica en el decimonoveno y penúltimo lugar de la serie de honor del fútbol inglés, en zona de descenso a la Championship.

Lee también: Durante la Supercopa: Destrozos en el Estadio Ester Roa llegan a 9 millones de pesos

En su carrera, Ranieri ganó la Supercopa de Europa con el Valencia en 2004, la Premier con el Leicester en 2016, la Ligue 2 de Francia con AS Mónaco (2013), la Copa del Rey en 1999 y la Serie B (1994), la Copa Italia (1996) y la Supercopa de Italia (1996) con la Fiorentina.

Watford Football Club confirms the departure of Head Coach Claudio Ranieri.

The Hornets' Board recognises Claudio as a man of great integrity and honour, who will always be respected here at Vicarage Road for his efforts in leading the team with dignity.

— Watford Football Club (@WatfordFC) January 24, 2022