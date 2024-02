Claudio Bravo, el histórico arquero de la selección chilena, criticó a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) debido al alto costo de las entradas para los partidos de la selección chilena en el país.

Según comentó el arquero del Betis a Redgol, las entradas para ver a La Roja son las más caras del planeta.

“Difícilmente vamos a clasificar con un estadio a media asta; necesitamos un lleno siempre. Tengo claro el costo de las entradas, creo que son las más caras del planeta y eso tiene que cambiar“, comentó.

Asimismo, mencionó que en el camino a la clasificación de un nuevo torneo mundial y al mejorar el rendimiento de la selección se necesita el apoyo y la entrega de todos: “No solo un buen entrenador, sino también el cuerpo técnico, el utilero, el hincha, y todos los demás”.

Bravo destacó que “si no ponemos de nuestra parte, no estaremos a un buen nivel en los clubes; si la competencia no sube el nivel, y si el periodismo no nos echa una mano y logra entender que es un período donde todos necesitamos que el fútbol chileno siga creciendo, va a costar conseguir algo a nivel futbolístico“.

¿Cuál es el valor de las entradas para ver a La Roja?

Actualmente, Punto Ticket tiene disponible el valor de los abonos para ver los partidos clasificatorios de la selección chilena en el Estadio Nacional.

Los valores asciende desde los: $99.000 a los $ 732.600.