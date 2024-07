Por “comportamiento indecoroso”: Multan al ciclista Julien Bernard tras detenerse a besar a su esposa en el Tour de Francia

A través de sus redes sociales, Bernard adjuntó una captura de pantalla de la multa emitida por la UCI, el organismo rector del ciclismo, que decía que el francés había hecho "un daño a la imagen del deporte".

(CNN) — El ciclista francés Julien Bernard ha ofrecido una juguetona disculpa tras ser multado por detenerse a besar a su esposa el viernes durante una etapa del Tour de Francia.

“Siento haber dañado la imagen del deporte”, publicó Bernard en X, antes conocido como Twitter, junto a un emoji de mueca, “pero pagaría 200 CHF (220 dólares) cada día por revivir este momento”.

La contrarreloj individual de la etapa 7 de la carrera de este año recorría 25,3 kilómetros (aproximadamente 15,7 millas) de las carreteras natales de Bernard, desde Nuits-Saint-Georges hasta Gevrey-Chambertin, en Borgoña, por lo que sus familiares y amigos habían acudido en masa al borde de la carretera para animarle, agitando carteles caseros que decían “¡Allez JB!” y saltando en medio de la carretera.

En un momento dado, Bernard se detuvo brevemente para besar a su esposa, quien sostenía a su hijo en brazos, mientras otros en el borde de la carretera convergían sobre ellos antes de separarse para dejar pasar de nuevo a Bernard.

Et désolé @UCI_cycling d’avoir porté dommage à l’image du Sport 😅 Mais je veux bien payer 200CHF tous les jours et revivre ce moment 😬 pic.twitter.com/lF5g7oViyx — Julien Bernard (@JulienBernard17) July 5, 2024



En su post en X, Bernard incluyó una captura de pantalla de la multa emitida por la UCI, el organismo rector del ciclismo, que decía que el ciclista francés había tenido un “comportamiento indecoroso o inapropiado durante la carrera y un daño a la imagen del deporte”.

CNN se ha puesto en contacto con la UCI para solicitar sus comentarios.

“Llevaba esperando este momento desde que se anunció el recorrido el pasado mes de octubre”, declaró al periódico local Le Bien Public.

“Este tipo de momento llega una vez en la vida y no importa si me multaron (…). Mi esposa organizó que todo el mundo viniera a verme en ese momento de la carrera y quise mostrarle mi gratitud y darle las gracias por ello”.

View this post on Instagram A post shared by Julien Bernard (@juubernard)

Es relativamente habitual que los ciclistas, especialmente los franceses en una carrera tan grande como el Tour de Francia, se detengan a saludar a sus amigos y familiares al borde de la carretera si es en un momento más relajado de la carrera.

El ciclista danés Magnus Cort respondió a la publicación de Bernard en X con un vídeo de él mismo besando a su mujer junto a la carretera y bromeó: “Vaya broma. Supongo que tuve suerte cuando no me vieron hace un par de días”.

Sin embargo, el exciclista estadounidense Lance Armstrong parecía menos que impresionado. “Oh no, está directamente parado”, escribió en una historia de Instagram que publicó. “Oh no, no, no”.

Bernard terminó finalmente en el puesto 61 de la etapa, a 3:11 del ganador de la etapa, Remco Evenepoel.

