Christiane Endler tuvo una amarga jornada en Francia luego que su equipo, París Saint-Germain, perdiera la Copa de Francia frente al Olympique de Lyon.

Ambos clubes empataron sin goles durante el tiempo reglamentario, por lo que fueron a la tanda de penales. Fue donde la chilena atajó uno, pero falló su lanzamiento desde los 12 pasos.

Tras el encuentro, la capitana de la Roja mostró su desazón por lo ocurrido escribiendo un mensaje en su Instagram.

“Qué lindo es el fútbol, miles de emociones en un mismo partido. Pasas de la euforia a la desolación de un segundo a otro”, indicó.

“Si me preguntan por qué juego fútbol es por eso, por vivir momentos como este, nada me mueve así, jugando me siento viva”, agregó.

Por lo mismo, aseguró que “volvería a patear mil veces más ese penal y me duele haberlo perdido, pero espero con ansias la revancha. Lo mejor de todo es que sé que luego va a llegar, porque el fútbol siempre te la da. ¡Se gana, se pierde, pero siempre se aprende!”.