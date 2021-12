FIFPRO y la FIFA anunciaron a las 23 jugadoras que han recibido el mayor número de votos para el World 11 Femenino 2021 de FIFA FIFPRO, en donde fue incluida la chilena Christiane Endler.

Se solicitó a las futbolistas profesionales de todo el mundo que votaran para el World 11, las mejores durante la temporada 2021/2021, en las categorías: porteras, defensas, mediocampistas y delanteras.

Las tres arqueras, seis defensas, seis centrocampistas y seis delanteras con mayor número de votos han obtenido un puesto en el equipo de 23 mujeres preseleccionadas para el World 11, a las que se le suman las dos restantes jugadoras con mayor número de votos que quedaron fuera de alineación.

Endler (PSG/Olympique de Lyon) competirá contra las metas Laura Benkarth (Alemania/FC Bayern München) y Ann-Katrin Berger (Alemania/Chelsea FC).

Lista de 23 nominadas al World 11 Femenino 2021 de FIFA FIFPRO:

Porteras: Laura Benkarth (Alemania/FC Bayern München), Ann-Katrin Berger (Alemania/Chelsea FC Women) y Christiane Endler (Chile/Paris Saint-Germain/Olympique de Lyon)

Defensas: Millie Bright (Inglaterra/Chelsea FC Women), Lucy Bronze (Inglaterra/Manchester City WFC), Kadeisha Buchanan (Canadá/Olympique de Lyon), Ellie Carpenter (Australia/Olympique de Lyon), Magdalena Eriksson (Suecia/Chelsea FC Women), Irene Paredes (España/FC Barcelona) y Wendie Renard (Francia/Olympique de Lyon).

Mediocampistas: Estefania Banini (Argentina/Levante UD/Atlético de Madrid Femenino), Barbara Bonansea (Italia/Juventus FC Women), Aitana Bonmati (España/FC Barcelona), Delphine Cascarino (Francia/Olympique de Lyon), Carli Lloyd (EE.UU. /NJ/NY Gotham FC) y Alexia Putellas (España/FC Barcelona).

Delanteras: Pernille Harder (Dinamarca/Chelsea FC Women), Samantha Kerr (Australia/Chelsea FC Women), Marta (Brasil/Orlando Pride), Vivianne Miedema (Países Bajos/Arsenal WFC), Alex Morgan (EE.UU. /Tottenham Hotspur FC Women/Orlando Pride) y Gabrielle Onguene (Camerún/CSKA Moscow).

