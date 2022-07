(CNN) – Christian Eriksen firmó un contrato de tres años con el Manchester United, poco más de 12 meses después de sufrir un paro cardíaco en la Eurocopa 2020.

El centrocampista recibió tratamiento para salvarle la vida en el terreno de juego tras sufrir un colapso durante el partido de Dinamarca contra Finlandia en Copenhague en junio de 2021.

Pero esas desgarradoras imágenes de sus compañeros de equipo formando un escudo humano a su alrededor mientras era atendido en el terreno de juego, contrastan con el lugar en el que se encuentra hoy Eriksen. Ha sido una recuperación extraordinaria.

Más tarde se le colocó un desfibrilador cardioversor implantable (DCI), un tipo de marcapasos destinado a evitar paros cardíacos mortales mediante la descarga de una sacudida para restablecer el ritmo cardíaco regular.

Su antiguo club, el Inter de Milán, rescindió su contrato —las normas de la Serie A no permiten a los futbolistas jugar en la máxima división italiana con un DCI instalado—, pero él se negó a renunciar a sus ambiciones de volver al deporte rey.

El jugador de 30 años declaró en enero que su corazón “no era un obstáculo” y ese mismo mes fichó por el Brentford, de la Premier League inglesa.

Debutó con el equipo del oeste de Londres a finales de febrero —259 días después de su caída—, recibiendo un aplauso entusiasta cuando salió del banquillo de suplentes en una derrota en casa contra el Newcastle, antes de ser titular en las victorias consecutivas.

En su mejor momento, Eriksen es uno de los centrocampistas más creativos y eficaces del fútbol.

El entrenador del United, Erik Ten-Hag, está llevando a cabo una renovación total en Old Trafford, y los aficionados esperan que futbolistas como Eriksen puedan superar años de bajo rendimiento.

Durante sus siete años en el Tottenham, y su breve paso por el Brentford, Eriksen disputó 237 partidos de la Premier League, marcando 52 goles y dando 71 asistencias.

El centrocampista fue convocado 115 veces con la selección danesa, con la que marcó 38 goles.

“El Manchester United es un club especial, y no puedo esperar a empezar”, dijo Eriksen en un comunicado publicado este viernes. “He tenido el privilegio de jugar en Old Trafford muchas veces, pero hacerlo con la camiseta roja del United será una sensación increíble“.

“He visto el trabajo de Erik en el Ajax y conozco el nivel de detalle y preparación que él y su equipo ponen cada día. Está claro que es un entrenador fantástico”, añadió.

“Después de haber hablado con él y de conocer mejor su visión y la forma en que quiere que juegue el equipo, estoy aún más ilusionado con el futuro. Todavía tengo grandes ambiciones en el juego, hay mucho que sé que puedo lograr, y este es el lugar perfecto para continuar mi viaje“, afirmó el danés.