Marcelo Ríos volvió a entregar detalles del día en que se transformó en el primer latinoamericano en alcanzar el número uno del ATP, luego de derrotar a André Agassi en la final de Key Biscayne en 1998.

En conversación con el programa Zoom, grandes momentos del deporte de TVN, recordó las horas posteriores a la victoria: “Termina la conferencia, me agarran otros periodistas. Me acuerdo de que te daban un Mercedes, un auto. Voy al hotel y lleno una tina de cerveza. Me pongo a tomar una cerveza. Llega mi papá, me parece que nos tomamos una cerveza, y me dice ‘¿tú sabes lo que acabas de hacer o no? Eres número uno del mundo'”.

Después, el Chino contó que tuvo una pelea con un hombre desconocido: “Me voy a un restaurant. Me acuerdo que Don Francisco me invitó. Parece que también estaba el dueño de Ripley, el que murió. Estaba mi familia, otro amigo y un tipo que yo no sabía quién era, que estaba en la esquina”.

“Se produjo una cuestión y nos agarramos a combos. Llegaron los pacos. Dije ‘puta el número uno malo, capaz que me lleven preso, se fue todo a la chucha’. Este se va contra los pacos y lo llevan preso y a mí no me pasó nada. ¿Estaba en estado de ebriedad? Yo creo que sí, pero todo bien. Después me voy a acostar. Despierto y se me perdió el Mercedes. No lo encontraba y se perdió. ¿Qué iba a hacer?”, añadió.

Finalmente, reflexionó: “Yo reconozco que fui un antiprofesional, porque era de la manera que me enseñaban, de la manera que se vivía en ese minuto. En Chile, yo llegaba y el asado, la piscola, y no tomaba porque me gustaba, me gustaba pasarlo bien. Quizá me jugó en contra, porque a los 22 años yo estaba hecho económicamente”.