Las selecciones de fútbol masculino de Chile y Paraguay se enfrentarán este jueves en una nueva fecha de las clasificatorias sudamericanas a la Copa del Mundo que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

El partido se disputará después de que la Roja cayera 3-0 ante Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín.

Eduardo Berizzo, entrenador de la selección nacional, comentó el martes pasado que el duelo de esta jornada “no estará Diego Valdés, quien venía siendo titular. Pero podríamos hacer un giro en el equipo y que Alexis cumpla ese rol. Obviamente, es un jugador de distintas características, pero puede desempeñarse bien allí, lo mismo otras alternativas como Víctor Dávila o Darío Osorio”.

Respecto a si su experiencia como director técnico de Paraguay puede favorecerlo en el partido, Toto comentó: “No creo que mi conocimiento me dé una gran ventaja. Conozco a sus futbolistas muy bien, y con respecto a sus bajas, me preocupan más las mías. No celebro lesiones ajenas, solo me preocupo de trabajar bien mi equipo”.

“Todas las fechas FIFA son exigentes, pero son un motivo para buscar puntos y alegrías. En esta eliminatoria tan exigente cada fecha te va obligando a sumar para no descolgarse de la tabla”, añadió.

Berizzo también manifestó su anhelo de que el partido se dispute a estadio lleno: “Queremos tener el apoyo del público. La gente gana partidos. Ojalá haya un lindo ambiente”.

También, expresó que, como equipo, manejan “distintos sistemas tácticos, podríamos repetir en este partido el 4-3-3 considerando el aporte joven que nos da intensidad. Me alegro de haber encontrado alternativas jóvenes para seguir el camino que marcaron otros. Ante Paraguay esperamos ser protagonistas y realizar un buen partido en el cual manejemos el balón y seamos capaces de concretar las oportunidades que nos podamos generar”.

Nominados

Gabriel Arias.

Brayan Cortés.

Fernando de Paul.

Alexander Aravena.

Ben Brereton.

Alfred Canales.

Matías Catalán.

Víctor Dávila.

Paulo Díaz.

Rodrigo Echeverría.

Thomas Galdames.

Maximiliano Guerrero.

Felipe Loyola.

Guillermo Maripán.

Gary Medel.

Felipe Méndez.

Marcelino Núñez.

Darío Osorio.

César Pérez.

Damián Pizarro.

Vicente Pizarro.

Erick Pulgar.

Alexis Sánchez.

Gabriel Suazo.

Matías Zaldivia.

Horario y dónde ver

El partido entre Chile y Paraguay se disputará en el Estadio Monumental (Macul) a las 21:30 horas de este jueves 16 de noviembre .

. Transmite: Chilevisión y Paramount Plus.