Ya es un hecho. El Mundial de fútbol Sub 20 se realizará en Chile.

La noticia fue destacada por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) en su cuenta de X.

“¡Buenas noticias para Chile! ¡El Mundial de Fútbol Sub 20 se realizará en nuestro país!”, señalaron.

“Hoy fuimos notificados de que FIFA ha decidido confiar en Chile para que los mayores talentos del mundo jueguen en nuestro país en 2025 en la mayor cita del fútbol juvenil”.

La decisión se dio luego de que el Consejo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) discutiera respecto a las competiciones juveniles.

El presidente de la Federación, Gianni Infantino, dijo que “desde 1962, Chile ha organizado eventos FIFA al más alto nivel, el más reciente de ellos la Copa Mundial Sub 17 en 2015”.

“La experiencia organizativa del país, junto con la pasión de los fans chilenos, proporcionarán un escenario fantástico para las estrellas del mañana”, sostuvo.

Por otro lado, Polonia será sede de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026.

