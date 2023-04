La Roja sub 17 vs. Argentina darán inicio al Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17 en Ecuador, donde Chile buscará quedarse con uno de los cuatro cupos para clasificar a la siguiente Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Hernán Caputto clasificó el pasado 7 de abril luego de un partido en el que empató 1-1 con Ecuador, dejándolo como sublíder del Grupo A.

Posible formación

Estos podrían ser los jugadores que se enfrenten a Argentina:

Francisco Valdés.

Victor Campos.

Benjamín Molina.

Cristián Morales.

Diego Vargas.

Bastián Escobar.

Oliver Ramis.

Francisco Marchant.

Ignacio Vásquez.

Benjamín Ampuero.

Alejandro Hales.

Hora y dónde ver el partido

El encuentro entre Chile y Argentina será este martes 11 de abril a las 15:00 horas en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, Ecuador.

Todos los partidos de la sub 17 serán transmitidos por las pantallas de Televisión Nacional de Chile (TVN) y DirecTV Sports.

⚽️🏆 ¡EMPIEZA EL HEXAGONAL FINAL! 🙌 No te pierdas el debut de #LaRojaSub17 🇨🇱 en la última ronda del @CONMEBOL Sudamericano, frente a Argentina 🇦🇷 ⏰ 15:00 hrs.

🏟 Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito 🇪🇨

📺 @TVN y @DSports #VamosLaRojaSub17 #VamosChile pic.twitter.com/0OhUqJSiw0 — Selección Chilena (@LaRoja) April 11, 2023

Siguientes fechas

La Roja sub 17 tiene más partidos programados en el Hexagonal Final del Sudamericano de Ecuador organizado por Conmebol:

Viernes 14 de abril a las 20:00 horas : Chile y Ecuador, en el Estadio Atahualpa, Quito.

: Chile y Ecuador, en el Estadio Atahualpa, Quito. Lunes 17 de abril a las 17:30 horas : Chile y Venezuela, en el Estadio Atahualpa, Quito.

: Chile y Venezuela, en el Estadio Atahualpa, Quito. Jueves 20 de abril a las 17:30 horas : Chile y Brasil, Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito.

: Chile y Brasil, Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito. Domingo 23 de abril (horario por confirmar): Chile y Paraguay, Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito.