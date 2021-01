La rebelde lesión de esguince de tobillo de José Pedro Fuenzalida lo tiene complicado, tanto a él como a toda la Universidad Católica, quienes se han visto muy afectados por una gran cantidad de lesiones en un momento clave del campeonato.

Las ausencias han llegado al nivel de que han tenido que echar mano a lo más profundo de los juveniles y, de paso, se han ido quedando sin alcanza balones para los partidos.

Pero aquello no representa un problema para el Chapa, quien, con humildad y entusiasmo, se ofreció para suplir esas funciones, mientras de a poco se recupera con la expectativa de volver para la recta final del torneo y ayudar a los de la franja a alcanzar el sueño del tricampeonato.

Hablando de sueños, Fuenzalida reconoció que, precisamente, recoger los balones al costado del campo era uno que tenía pendiente. “Generalmente, los alcanza pelotas han sido los juveniles. Pero con tanto lesionado, están jugando. Desde chico fue un sueño fue ser pelotero y nunca pude serlo”, reconoció en Pelota Parada, de TNT Sports.

“Al principio no podía caminar bien por la lesión, pero ahora estoy mejor y me ofrecí al tiro. No me creían en el club. Fue una manera de aportar”, añadió en un acto que no deja de ser llamativo por parte del capitán del equipo ya a sus 35 años.

En una clara muestra de liderazgo, el volante cruzado estuvo en cancha de alguna u otra manera cerca de sus compañeros, quienes aquel el martes pasado no pudieron doblegar a Everton en un partido que terminó empatado 1-1.

“Por un tema de protocolos, los cupos están delimitados. Como no puedo estar citado por lesión, era la mejor forma de estar igual en el estadio y acompañar, además. Pude ayudar en algo y cumplir un sueño”, relató.

También dijo que trató hacer el menor ruido posible, ni siquiera habló con sus compañeros. “Fue todo con mucho respeto, porque hay un rival al que estamos enfrentando. Hice mi función de manera muy seria”, aseguró.

Finalmente, en cuanto a su retorno, reconoció en el mismo programa de TNT Sports que “la evolución va según los plazos, pero todavía tengo para unas tres semanas”, afirmó.