El delantero uruguayo Edinson Cavani cuestionó la realización de la Copa América junto a las fechas de las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022, duelos que tendrán tan sólo dos semanas de diferencia.

“Creo que hoy es una irresponsabilidad terrible el hecho de que se haga todo lo que se está haciendo, más allá del fixture de las Clasificatorias”, declaró el ariete del Manchester United al programa deportivo 2 de Punta.

Junto a esto, añadió que “acá no importa nada la situación social, los riesgos que hayan del virus, la gente. Todo eso implica un montón de cosas”.

Incluso aseveró que “se meten partidos antes de la Copa América, después se estaba pensando en meter tres partidos de Eliminatorias para poder llegar, y nosotros no tenemos ni voz ni voto”.

Lee también: Aumenta el rechazo de los japoneses a realizar los JJ.OO. por cuarta ola de COVID-19

Es por lo a anterior que preguntó “¿qué somos nosotros, macacos que tenemos que seguir las órdenes? Hoy las situaciones no están para decir tranquilamente ‘esto se va hacer’. Creo que se podría ver de otra manera, ver con otros ojos la situación”.

Finalmente, el espigado goleador se la Selección de Uruguay concluyó que “no le importa a nadie nada de los futbolistas. Lo único que piensan es que uno gana dinero y tiene que callarse la boca, realmente es así. No tienen ni voz no voto los jugadores más que en algunas situaciones, después para ciertas organizaciones no contamos casi nada”.