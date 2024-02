Este jueves, Mercedes anunció la salida de Lewis Hamilton, siete veces campeón de Fórmula Uno, al finalizar la temporada 2024. Tras esto, Hamilton se unirá a Ferrari para la temporada 2025 con un contrato de varios años, según un comunicado del equipo italiano. A raíz de este cambio, el piloto español Carlos Sainz anunció su salida.

En un comunicado, Hamilton expresó: “He pasado 11 años increíbles con este equipo y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Mercedes ha sido parte de mi vida desde que tenía 13 años”.

“Aunque tomar la decisión de irme fue una de las más difíciles, siento que es el momento adecuado para dar este paso y estoy emocionado de asumir un nuevo desafío”, agregó.

Hamilton agradeció el apoyo de su familia en Mercedes, especialmente de Toto, y se comprometió a dar lo mejor esta temporada para que su último año con las Flechas de Plata sea memorable.

El piloto de 39 años, quien comparte el récord de más títulos mundiales de F1 con Michael Schumacher, se unió a Mercedes en 2013 después de comenzar su carrera con McLaren en 2007.

Según informes de Sky Sports y medios españoles, se espera que Hamilton deje Mercedes un año antes para unirse a Charles Leclerc en Ferrari para 2025, reemplazando a Carlos Sainz.

Leclerc quedó quinto en el campeonato de la temporada pasada, mientras que Sainz terminó en séptimo lugar.

Team Statement

Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 1, 2024