Carlos Palacios pone en duda su continuidad en el Cacique: ¿A qué club partiría?

El ariete de 21 años incomodó a la dirigencia colocolina con sus dichos recientes. "Solo voy a pensar en lo que sea mejor para mí no más", manifestó.

En febrero de este año, Boca Juniors hizo su último intento por convencer a Carlos Palacios de llegar al club. Ese mes, el delantero de 21 años anunciaba a la prensa que se quedaba en Chile hasta, al menos, la mitad del año.

Cuatro meses después, el albo parece estar arrepentido de haber rechazado a los xeneizes. ¿La razón? No se siente valorado en el Cacique.

Tras el término de la primera parte del campeonato nacional, el formado en Unión Española conversó con sus seguidores a través de un live de Instagram, en el que le recordaron justamente su fallida llegada al equipo de Juan Román Riquelme.

“Lleva seis meses ahí la oferta, no saben que cuando no me fui todavía me llamaban y le ponen más ceros a la oferta“, dijo.

Cuando le preguntaron qué haría si Boca lo llama nuevamente para hacerle una oferta, respondió: “Le contesto y le digo que sí al tiro”.

Frente a las críticas que ha recibido por su inestable rendimiento en la temporada, dijo que ya no pensará “más con el corazón y el sentimiento de hincha de jugar en Colo Colo, porque hay gente que no lo valora. Voy a pensar en lo que sea mejor para mí y mi familia“.

Sobre su futuro, la “Joya” dijo una frase que podría resultar incómoda para Colo Colo: “No voy a decir si es Boca o no, solo voy a pensar en lo que sea mejor para mí no más”.

En 21 encuentros, el ariete apenas lleva cuatro goles y dos asistencias entre los partidos del torneo nacional y la Copa Libertadores.