Carlos Alcaraz elogió a Nicolás Jarry luego de que el chileno lo venciera en las semifinales del IEB+ Argentina Open. “Tiene un nivel con el que le puede ganar a cualquiera“, sostuvo.

Jarry propinó este sábado la sorpresa al eliminar por 6-7 (2) y 6-3 al español, quien fue campeón del torneo el año pasado y era el favorito para revalidar el título en Buenos Aires.

¿Qué dijo Carlos Alcaraz sobre Nicolás Jarry?

En una conferencia de prensa, el número 2 del mundo afirmó que “es una derrota que me ha dolido mucho. Pese al dolor hay que intentar extraer cosas positivas. He jugado buen tenis, pero lejos de mi nivel real”.

También hizo una autocrítica respecto a su desempeño en la cancha: “tuve muchísimas oportunidades que no aproveché. (…) Obviamente cuando desaprovechas muchas ocasiones contra jugadores como Jarry hoy te pasan factura”.

“Me he preparado bien, me he sentido físicamente bien y creo que con trabajo iremos cada vez a mejor“, dijo Alcaraz, que acabó 2023 lejos de las pistas por una lesión, y comenzó 2024 con una participación discreta en el Abierto de Australia, donde cayó en cuartos.

El tenista de 20 años no perdió oportunidad de elogiar a su par chileno. “Sí es verdad que se genera una expectación en cada torneo que voy. Piensan que debo ganar cada partido y esto es tenis. Jarry tiene un nivel que le puede ganar a cualquiera creo yo”.

Finalmente, reconoció que se le complica competir contra el actual número uno de Chile: “he jugado contra jugadores bastante incómodos. Jarry hoy con el saque y el tipo de juego que tiene es difícil entrar en partido”.

Enhorabuena a Nico por el partido y suerte en la final! 🤝🏻 Gracias 🇦🇷 por el cariño de esta semana! 👋🏻🔜🇧🇷 📸 Getty pic.twitter.com/94ENFeumH2 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) February 18, 2024

¿Cuándo es la final entre Jarry y Díaz Acosta?

Nicolás Jarry se enfrentará este domingo al argentino Facundo Díaz Acosta en el Estadio Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club. El encuentro, que comenzará a partir de las 14:00 horas, será transmitido vía streaming por Star+.