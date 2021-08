A través de su cuenta de Twitter, el empresario nacional Andrónico Luksic ofreció su apoyo económico para que Macarena Orellana, campeona de kickboxing, pueda ir al mundial de la disciplina.

El ofrecimiento llegó luego que La Maquinita, como se apoda la deportista, publicara un tuit pidiendo ayuda para poder viajar a la instancia, adjuntando en la publicación un certificado de nominación al evento.

“Quiero ir al mundial y debo pagarme todo sola. Las dos veces anteriores no he podido ir por no tener recursos“, reconoció Orellana.

Tres días después de la petición, Andrónico Luksic respondió: “Maca, cuente con mi apoyo para ir al mundial. Esta vez debe poder lograrlo y llegar a Egipto a representar a Chile con todo el corazón. Nos pondremos en contacto con usted ¡Mucho éxito!”.

Sin embargo, el ofrecimiento del empresario no fue bien recibido por la golpeadora, quien durante esta mañana respondió mediante un hilo de Twitter: “Andrónico, he pensado harto en cómo responder. Por un lado, siento que ese dinero, que claramente a ti te debe sobrar, es básicamente una deuda con toda la gente de esfuerzo que ha vivido empobrecida y entregando su trabajo y vida para que personas como tú puedan llenarse los bolsillos”.

“No confío en tu filantropía. Si quisieras ayudarme y tu deseo fuera de buena voluntad, habrías depositado en la cuenta que se hizo pública, sin embargo, intentas utilizar mi necesidad económica para limpiar tu imagen”, continuó.

Orellana siguió con su crítica: “¿Cuánto dinero ahorras en impuestos por la Ley de Donaciones ofreciendo algo así? Me imagino que los millones que yo necesito no son nada para ti, incluso podrías financiar a la selección completa y sería ¿cuánto? ¿el dinero que recaudas en un día?“.

La respuesta de Luksic

Para terminar con la polémica, el empresario manifestó: “Macarena, le aclaro que en todas las ayudas que hemos hecho, jamás hemos solicitado nada a cambio. Lo hacemos porque creemos en la importancia de apoyar a los deportistas chilenos. Respeto su opinión y le deseo lo mejor en sus desafíos”.

Quiero ir al mundial y debo pagarme todo sola. Las dos veces anteriores no he podido ir por no tener recursos Me ayudas con una luquita o con un RT? pic.twitter.com/54fJLZYxMu — Maca La Maquinita (@Macalamaquinita) August 15, 2021