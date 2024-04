Con la decisión de la FIFA de rediseñar el dorsal 44 de la nueva camiseta de la Selección Alemana ante las denuncias de similitud con un símbolo de la policía secreta nazi Schutzstaffel, surgió colectivamente la siguiente pregunta: ¿cómo es que nadie se dio cuenta antes de lanzarla?

Por medio de un comunicado en X, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) explicó que había enviado los números 1 a 26 a la UEFA para su revisión y que “ninguna de las partes implicadas vio ninguna proximidad a la simbología nazi en el proceso de creación del diseño de la camiseta”. La asociación dijo que se estaba tomando el asunto “muy en serio” y que estaba desarrollando “un diseño alternativo” para el dorsal.

Finalmente, para eliminar cualquier semejanza con la agrupación secreta alemana, anunciaron que cambiarán la tipografía de ese número.

Esta situación, a primera vista extraña, no es tan inusitada. El diseño de una camiseta es un proceso creativo como cualquier otro, una expresión artística que puede quedar sujeta a malinterpretaciones, desafortunadas coincidencias y también pueden ser el lienzo de un mensaje intencional.

Algunos ejemplos fueron recopilados por el periodista de CNN Chile Nicolás Oyarzún.

Otros usuarios se sumaron al hilo y respondieron con otros diseños que causaron revuelo en el fútbol mundial:

Situaciones como esta recuerdan a cuando en 2014, la firma de moda Zara tuvo que retirar de sus tiendas una prenda e incluso pedir disculpas por el diseño de una camiseta que recordaba, según denuncian, al uniforme que llevaban los judíos en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

La marca respondió en ese entonces vía Twitter, pidió disculpas y aseguró que el diseño estaba inspirado en las películas del viejo oeste, de ahí la estrella con la inscripción “Sheriff”, que era apenas legible.

@zh1nt0 We honestly apologize, the T Shirt was inspired by the sheriff’s stars from the Classic Western films and is no longer in our stores

— ZARA (@ZARA) August 27, 2014