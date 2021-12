(Agencia Uno) — El delantero nacional Ben Brereton le dio el triunfo este sábado al Blackburn Rovers sobre Preston, con un marcador de 1-0 en Ewood Park por la vigésimo primera fecha de la Championship League de Inglaterra 2021-2022.

El seleccionado nacional volvió a ser protagonista y anotó su decimoséptimo gol en 21 partidos en la presente temporada, consólidandose como el segundo máximo artillero del torneo.

El ariete de 22 años disputó todo el encuentro y rompió el cero a los 53 minutos con un certero cabezazo en el área, cambiándola de palo frente a un estático guardameta Daniel Iversen, tras centro por izquierda de Reda Khadra.

Apuntar que Brereton Díaz fue elegido por los hinchas como el mejor jugador de noviembre del Blackburn. Cuatro goles en cinco partidos fueron los motivos que convencieron a los aficionados para elegirlo, por segunda vez consecutiva, como el jugador del mes.

Lee también: Infartante final de campeonato: Revisa la programación completa de la última fecha del fútbol chileno

Con este resultado, Blackburn Rovers se colocó en zona de playoffs por el ascenso a la Premier. Se estacionó en el cuarto lugar de la tabla con 36 puntos, a ocho del líder Fulham.

El equipo de Brereton Díaz volverá al campo de juego el sábado 11 de diciembre (12:00 horas de Chile), cuando visite al Bournemouth por la vigésima segunda jornada de la Championship.

💙 Thank you for your fantastic support! #ROVvPNE | #Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/lhlZZFSViC

This afternoon's attendance is 18,487 (4,330 Preston North End fans). 👏

⏱️ Full-time: #Rovers 1-0 Preston North End

Ben Brereton Diaz's 17th goal of the season secures us a victory in the Lancashire derby. 🤩#ROVvPNE 🔵⚪️ pic.twitter.com/bcQnGzGLuy

— Blackburn Rovers (@Rovers) December 4, 2021