“Se terminan cuatro años en Manchester City. Estoy muy orgulloso y feliz de haber vestido la camiseta celeste y de formar parte de este gran equipo“.

Así comienza el mensaje de despedida que Claudio Bravo dedicó este miércoles al cuadro inglés, luego que el equipo oficializara su partida el día anterior.

A través de una publicación en Twitter, el arquero nacional dijo estar muy contento de “haber contribuido en los logros deportivos del club, me voy con ocho hermosos títulos, me gustaría agradecer a cada uno de los integrantes de este equipo, jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico, utileros, equipo de cocina y por supuesto a los fans“.

El ex capitán de La Roja dijo que “como familia, estamos muy felices, agradecidos, y nos sentimos muy afortunados por todo lo vivido, nos llevamos los mejores recuerdos de la ciudad y el club que nos recibió durante cuatro años”.

“Siempre los llevaré en mi corazón y los estaré alentando desde cualquier lugar del mundo. Un abrazo grande a todos los citizens. Mis mejores deseos por siempre”, concluyó.

El portero deja los Ciudadanos tras cuatro temporadas y en medio de rumores por su eventual llegada al Real Betis, dirigido por Manuel Pellegrini.

Always in my heart 💙 https://t.co/O9Z15kdoGd pic.twitter.com/9uKEEbaFmW

— Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) August 19, 2020