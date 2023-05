Este sábado por la noche se disputó el sexto partido de las finales de la Conferencia Este de la NBA, donde Derrick White, de los Boston Celtics, logró encestar un milagroso tanto cuando faltaban 0,1 segundos para el final del partido y selló una dramática victoria por 104-103 sobre los Miami Heat.

Tras la victoria, el equipo de Boston logró borrar una desventaja de 0-3 en la serie, hecho que los posiciona borde de hacer historia en la NBA.

Jimmy Butler, de Miami Heat, lanzó tres tiros libres a falta de tres segundos para el final del partido para poner a los Heat por delante 103-102 en lo que parecía una victoria segura para el equipo y un puesto en las finales de la NBA.

Sin embargo, en la siguiente posesión del balón, White cogió un rebote en un intento fallido de tres puntos del escolta Marcus Smart y logró anotar con 0,1 segundos en el reloj de tiro para sellar la sorprendente victoria en el FTX Arena de Miami.

“Estoy contento de haber ganado”, dijo White a “NBA on TNT” tras el partido. “Cueste lo que cueste, con la espalda contra la pared, estoy contento de que hayamos ganado“.

HE WINS IT FOR THE CELTICS AT THE BUZZER 🚨 #TissotBuzzerBeater | #TimingEmotions pic.twitter.com/ybUb5CT6l1

Boston regresará ahora a casa, al estadio TD Garden, para disputar este lunes el séptimo partido, en el que los Celtics intentarán convertirse en el primer equipo en la historia de la liga en borrar una desventaja de 0-3 y ganar una serie al mejor de siete partidos.

En la postemporada, los Boston Celtics han logrado un impresionante récord de 5 victorias y 0 derrotas en los partidos eliminatorios, lo que les otorga una clara ventaja en las estadísticas sobre Miami.

The Celtics win in Game 6 is their 5th win this postseason when facing elimination. Only 5 other teams have won 5 elimination games in a single postseason:

Nuggets (2020): 6

Nuggets (1994): 6

Heat (1997): 5

Rockets (1995): 5

Suns (1993): 5 pic.twitter.com/FuKhAcdIQE

— NBA History (@NBAHistory) May 28, 2023