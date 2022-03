Esta jornada, el entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, reveló la nómina para los partidos de Clasificatorias a Qatar 2022 ante Brasil, en Río de Janeiro, y Uruguay, en Santiago, que se jugarán los días 24 y 29 de marzo, respectivamente.

En el listado aparece el delantero Ben Brereton Díaz, quien está en fase de recuperación de una lesión en el tobillo izquierdo. A pesar de aquello, Lasarte lo incluyó igualmente, generando la rápida reacción por parte del Blackburn Rovers.

“Ben Brereton ha sido nombrado en el equipo La Roja para las próximas Clasificatorias de la Copa Mundial. Aún no se ha tomado una decisión final con respecto a su estado físico y posible participación”, informaron a través de Twitter.

En los próximos días se revelará si finalmente viajará a Sudamérica, pese a los intentos de su club de que no juegue por el combinado nacional.

🇨🇱 @benbreo has been named in the @LaRoja squad for their upcoming World Cup Qualifiers.

A final decision is yet to be made regarding his fitness and potential involvement.#Rovers 🔵⚪️ https://t.co/MPhlpiemEw

— Blackburn Rovers (@Rovers) March 14, 2022