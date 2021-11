(Agencia UNO) – El entrenador del Blackburn Rovers, Tony Mowbray, espera que el delantero chileno-inglés Ben Brereton continué en el equipo para la temporada 2022-2023, pese a que clubes como el Newcastle United y la Real Sociedad ya han manifestado su interés en el ariete.

Brereton Díaz, de 22 años, es hoy una de las grandes figuras de la Championship League con 12 goles en 15 partidos, ubicándose en el segundo lugar de la lista de máximos artilleros de la Segunda División inglesa.

En diálogo con el sitio Lancs Live, Mowbray declaró sobre el interés por el oriundo de Stoke que “nunca me preocupa vender jugadores. ¿Cuánto crees que vale? ¿30 o 40 millones de libras esterlinas? No me importa, tenemos que entrenar a los jugadores que tenemos”.

“Si un club de la Premier League o La Liga viene y nos ofrece el dinero que creemos que es correcto… No digo que tengamos a Ben Brereton en el mercado, porque esperamos mantenerlo aquí, nos ayuda a mantenernos cerca de la parte superior de esta liga y sigue marcando goles, pero todavía es un niño muy joven”, agregó.

Para terminar, el estratega de los ‘Blue and Whites’ le mandó un mensaje a los dirigentes del club. “Tienes un grupo de talentos por el que la gente llama todo el tiempo, pero si no reinviertes todo el tiempo, tu club se debilitará y la gente se quejará si no ganas suficientes partidos”, finalizó.