Como un héroe. Así de trascendente ha sido para la comunidad de Leeds la irrupción de Marcelo Bielsa en su historia deportiva. El argentino fue el encargado de traer de vuelta a la Premier a este clásico club de Inglaterra, considerado uno de los más importantes y con una de las hinchadas más fieles del Reino Unido.

Los festejos por el ascenso a la división de honor no se hicieron esperar, un ascenso que, si bien llegó sin que Leeds aun juegue por la fecha número 45 de la Championship, poco le importó a los hinchas que se abarrotaron en las calles.

Incluso, llegaron a la casa del rosarino para demostrar su amor: los ingleses del Leeds ahora son tan bielsistas como la gente de Newell’s o los hinchas de La Roja, aquellos que lo recuerdan con cariño y como uno de los fundadores del éxito que luego concretaría la generación dorada del fútbol chileno.

La desbordante felicidad de los hinchas, entre ellos muchos jovencitos del Leeds, era tal, que “El Loco” tuvo que hacer un esfuerzo idiomático, ya que no habla inglés y no se encontraba con su traductor en el momento que fue sorprendido por la gente: “Thank you, thank you” (gracias, gracias), se limitó a decir con una marcada sonrisa en la cara.

Bielsa este año ya completaba su segunda temporada en la segunda liga en jerarquía del fútbol inglés. Y sólo dos años le bastó para ascender y así meterse en el corazón de los fanáticos de los Peacocks, o pavos reales, como se le denomina a la hinchada del Leeds.

El logro del rosarino no es menor, considerando que el club llevaba 16 años alejado de la Premier, cuando en 2003 descendió tras una seguidilla de malos resultados, acompañado de una crisis financiera, con deudas de casi $80 millones de libras.

Las últimas décadas fueron las más traumáticas para esta institución, donde sólo tuvieron una alegría pasajera en 2010, el día que vencieron y dejaron afuera al Manchester United, en un partido por la tradicional Copa F.A.

Por su parte, la prensa internacional, particularmente la argentina, se derritió en elogios para Bielsa: “Fiesta en Inglaterra y alegría en Argentina“, destacó Olé. “Como en cada lugar en el que trabajó, Bielsa generó una revolución en Leeds”, subrayó por su lado Infobae. “El hombre común que unió a una ciudad y despertó al gigante”, tituló Clarín.

Festejos, cariño y reconocimiento en uno de los días más felices para Bielsa en el deporte. Aunque lo desafíos no acaban. Leeds ahora va por el título de la Championship, cuando el próximo lunes visiten al Derby County por la fecha 45. Luego, cerrará su participación en el torneo jugando de local el miércoles, ante Charlton Athletic.

Estos dos partidos no cambiarán el futuro del Leeds en la Premier, pero salir campeón se convertiría en un palmarés más en la exitosa carrera de Bielsa, quien más allá de sus logros y caídas, que las ha tenido, ha dejado una huella y sembrado algo que es difícil de hacer en el efectismo del deporte moderno: el aprecio y el verdadero amor de la gente.